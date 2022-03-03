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Сегодня, 18:31

Нейт Диас раскритиковал Камару Усмана

Боец UFC Нейт Диас раскритиковал Камару Усмана
Нейт Диас.
Фото Instagram

Американский боец UFC Нейт Диас (20-13) вновь вышел в Twitter, чтобы назвать бойцов своей весовой категории хрупкими. Также он резко высказался в сторону чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1), к которому до этого проявлял уважение.

«Бой между Масвидалем и Ковингтоном лучше, чем любой из боев убогого Усмана», — написал Диас в Twitter. Также он добавил: «Все эти ублюдки просто жесть какие хрупкие».

Ранее боец из Стоктона намекал на то, что следующий бой он проведет за титул против Усмана, опубликовав флаг США, эмодзи кулака и флаг Нигерии. Затем Диас назвал условия для третьего боя с Конором Макгрегором (22-6). По мнению Диаса, сперва ирландский боец «должен доказать, что он не такой хрупкий».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Давид Хачатрян

Камару Усман
Нейт Диас
UFC
ММА
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