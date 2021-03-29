Дана Уайт обсудил будущее Миочича после поражения от Нганну

Президент UFC Дана Уайт признался, что не может точно сказать, какое будущее ждет Стипе Миочича после поражения нокаутом в титульном поединке с Франсисом Нганну на турнире UFC 260.

«Очевидно, что после этого поединка ему следует отправиться домой, восстановиться и провести некоторое время с семьей, после чего мы будем говорить о том, что дальше. У меня нет ничего, кроме колоссального уважения к Стипе Миочичу, а также к тому, что он сделал в этом спорте и для нашей компании.

У нас были довольно странные отношения со Стипе, но я обожаю этого парня. Он продолжает работать пожарником, его любят в родном городе, и он войдет в историю как величайший тяжеловес в истории UFC, да и, наверное, за всю историю спорта», — цитирует Уайта BJ Penn.

Реванш Миочич — Нганну стал главным событием шоу UFC 260, завершившегося сегодня в Лас-Вегасе. Фрэнсису удалось нокаутировать оппонента во второй пятиминутке после грамотно проведенного первого раунда.