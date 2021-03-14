«Закодирую тебя от водки навечно». Дацик снова вызвал на бой Емельяненко

Российский боец ММА Вячеслав Дацик снова вызвал на бой Александра Емельяненко.

На этот раз «Рыжий Тарзан» пообещал закодировать соперника от водки.

Ранее Дацик уже вызывал Емельяненко на бой, назвав его старой бабуськой.

Емельяненко при этом заявил, что Дацик мертый и он побьет его.

— Закодирую тебя от водки навечно. А рэперы пусть дальше поют, — написал Дацик в Instagram.

Напомним, что сейчас Емельяненко готовится к бою с рэпером Джиганом.