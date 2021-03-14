Боец ММА Александр Емельяненко объяснил, почему не стоит ждать раннего нокаута в бою с рэпером Джиганом.

«Мне без разницы как его побеждать, но я постараюсь затянуть этот бой, чтобы зрители увидели хоть чуть-чуть избиение Джигана — чтобы он не упал в первом раунде», — заявил тяжеловес на пресс-конференции Punch Club.

Свой последний бой Емельяненко провел в июле прошлого года на турнире ACA 107. Его оппонентом стал средневес Магомед Исмаилов, которому в результате он уступил техническим нокаутом в третьем раунде.

Дата и место проведения боя Емельяненко — Джиган пока неизвестны.