Емельяненко — о поединке с Джиганом: «Затяну этот бой, чтобы люди увидели избиение»
18:09
Боец ММА Александр Емельяненко объяснил, почему не стоит ждать раннего нокаута в бою с рэпером Джиганом.
«Мне без разницы как его побеждать, но я постараюсь затянуть этот бой, чтобы зрители увидели хоть чуть-чуть избиение Джигана — чтобы он не упал в первом раунде», — заявил тяжеловес на пресс-конференции Punch Club.
Свой последний бой Емельяненко провел в июле прошлого года на турнире ACA 107. Его оппонентом стал средневес Магомед Исмаилов, которому в результате он уступил техническим нокаутом в третьем раунде.
Дата и место проведения боя Емельяненко — Джиган пока неизвестны.
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