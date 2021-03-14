«Пусть сначала Кокляева побьет». Емельяненко и Тарасов устроили перепалку

На пресс-конференции Punch Club российский тяжеловес Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов обменялись любезностями.

Началось с того, что Тарасов поддержал рэпера Джигана, заявив о готовности отомстить в случае его поражения Емельяненко.

«Буду болеть за Джигана. Если что, Джиган, я буду готов за тебя отомстить, подравшись с Александром Емельяненко», — заявил Тарасов.

Реакцию от Александра долго ждать не пришлось.

«Пусть сначала Кокляева побьет. Я готов бить хоть кого. Без разницы», — ответил боец.

Тарасов уже бился с Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Блогер уступил главному силачу страны судейским решением после 4 раундов. Встреча состоялась 20 февраля в Москве на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Что касается Емельяненко, то уже в следующем бою он может подраться с Джиганом по правилам бокса. Дата и место проведения поединка пока не определены.