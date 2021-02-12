Бой Чимаева с Эдвардсом перенесен в третий раз

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не выступит на турнире UFC 14 марта. Его бой с британцем Леоном Эдвардсом перенесен.

Президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN в четверг, что у Чимаева остались физические последствия заражения коронавирусом.

Это уже третий раз, когда поединок переносится. Перовночально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но Эдвардс сдал положительный тест на Covid-19. 20 января бой не состоялся из-за того, что уже Чимаев получил положительный результат теста.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.