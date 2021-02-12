Гилберт Бернс: «Финишировал Усмана армбаром в спарринге. Это мой любимый прием»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс рассказал о своем сильнейшем сабмишене. 34-летний бразилец за карьеру одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.

«Армбар — мой любимый прием. Обожаю его использовать, даже сегодня это мой любимый сабмишен. Здесь вина моего тренера из Бразилии, моего учителя Рафаэля Баоса. Он заставлял меня работать над армбаром каждый день, абсолютно каждый. Армбар со спины, армбар сверху, армбар из бокового контроля, армбар из маунта, армбар из бэк-маунта... И так каждый день.

Финишировал ли я когда-нибудь Камару в спарринге армбаром? Да. Я засабмитил всех в своем зале армбаром. Рука каждого лежит у меня дома", — сказал Бернс в интервью «СЭ» в рамках медиа-дня к UFC 258.

13 февраля Бернс подерется с Камару Усманом за пояс полусреднего веса в главном событии вечера UFC 258.