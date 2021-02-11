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Бой Анкалаев — Крылов пройдет на турнире UFC Fight Nights

11 февраля 2021, 23:30
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Российский боец Магомед Анкалаев встретится с украинцем Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Nights, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок полутяжелой весовой категории пройдет в Лас-Вегасе и начнется в ночь на 28 февраля по московскому времени.

Публикация от ufc (@ufc)

На счету 28-летнего Анкалаева 14 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC). У 28-летнего Крылова — 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC).

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