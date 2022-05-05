Бой Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя в разработке UFC на июль

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) и бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) проведут третий бой в июле.

Пятираундовый поединок пройдет в главном карде либо 2 июля на UFC 276, либо 30 июля на UFC 277. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter со ссылкой на собственные источники.

Волкановски дважды дрался с Холлоуэем. В первом бою, который состоялся 14 декабря 2019 года на UFC 245, австралиец победил единогласным решением судей (48-47, 50-45, 48-47). Во втором поединке, который прошел 11 июля 2020 года, Волкановски одержал победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).