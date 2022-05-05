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Сегодня, 10:52

Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль договорились подраться друг с другом

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) в Twitter предложил Хорхе Масвидалю (35-16) провести бой до конца года. Масвидаль ответил: «Звучит неплохо. Давай сделаем это».

После этого бразилец написал: «Хорхе, я знаю, что ты хочешь подтянуть свою борьбу. Дерзай. Я пока что должен закончить свои дела, а чуть позже, до конца года, мы сможем встретиться в октагоне».

В последнем бою Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Масвидаль проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.

Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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