Борца из видеоролика «Москва. Метро Люблино» депортируют из России

Боец MМА Саймумин Мадиев, ставший известным по видеоролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», будет депортирован в Таджикистан из-за проблем с документами, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника и тренера Мадиева Ризван Ошурмамадов

«У него возникли проблемы с документами. Он будет депортирован в Таджикистан в течение нескольких дней», — сказал один из собеседников агентства.

«Через несколько дней его отправят домой. Жаль, что так случилось», — приводит слова Ошурмамадова ТАСС.

Мадиев стал известен в конце 2021 года благодаря ролику в TikTok, который на данный момент собрал более 65 миллионов просмотров. На видео с подписью «Москва, метро Люблино, работаем» он и другие борцы тренируются в спортзале под ремикс песни In da Club рэпера 50Cent.

Мадиев должен был 11 июня провести бой по правилам бокса на турнире организации Pravda Fighting. На счету 25-летнего спортсмена три профессиональных боя в ММА.