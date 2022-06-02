Пэдди Пимблетт обратился к Диллашоу: «Ты маленький выскочка и читер»

Перспективный британский боец UFC Пэдди Пимблетт (18-3) отреагировал на слова главного претендента на титул в легчайшем дивизионе Ти Джея Диллашоу (17-4) о том, что Пимблетт никогда не станет чемпионом, если будет запускать свое тело.

«Не забывай свое прошлое, сарделька. Ты маленький выскочка и читер, который никогда не выигрывал пояс без стероидов», — написал британский боец в Twitter.

Ранее Диллашоу в интервью MMA Junkie сказал: «UFC могут продвигать его, чтобы он попал в топ дивизиона, но если он продолжит набирать в межсезонье вес так же, как сейчас, то ему не светит титул чемпиона». Кроме того, американец считает, что Пимблетт на пути к диабету и разрушению своего тела.

Пимблетт в последнем бою победил мексиканца Родриго Варгаса (12-5) самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир прошел 19 марта на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).