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Бонторин решением судей победил Шнелла на UFC 262

06:42
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Бразильский боец Рожериу Бонторин в полулегком весе на турнире UFC 262 победил американца Мэтта Шнелла.

Бонторин одержал победу общим решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 29-летнего Бонторина 17 побед и 3 поражения, у 31-летнего Шнелла 15 побед и 6 поражений.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

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