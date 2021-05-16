Бонторин решением судей победил Шнелла на UFC 262

Бразильский боец Рожериу Бонторин в полулегком весе на турнире UFC 262 победил американца Мэтта Шнелла.

Бонторин одержал победу общим решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 29-летнего Бонторина 17 побед и 3 поражения, у 31-летнего Шнелла 15 побед и 6 поражений.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер