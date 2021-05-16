Фергюсон решением судей проиграл Дариушу на UFC 262
07:17
Американец Тони Фергюсон на UFC 262 уступил американскому легковесу с ассирийскими корнями Бенеилу Дариушу.
Дариуш победил общим решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений, у 32-летнего Дариуша 21 победа и 4 поражения.
В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.
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