Фергюсон решением судей проиграл Дариушу на UFC 262

Американец Тони Фергюсон на UFC 262 уступил американскому легковесу с ассирийскими корнями Бенеилу Дариушу.

Дариуш победил общим решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений, у 32-летнего Дариуша 21 победа и 4 поражения.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер