Чукагян решением судей победила Араухо на UFC 262
06:23
Американка Кэтлин Чукагян в поединке в наилегчайшем весе UFC 262 победила бразильянку Вивиану Араухо.
Чукагян одержала победу общим решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
На счету 32-летней Чукагян 16 побед и 4 поражения, у 34-летней Араухо 10 побед при трех поражениях.
В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.
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