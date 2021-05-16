Чукагян решением судей победила Араухо на UFC 262

Американка Кэтлин Чукагян в поединке в наилегчайшем весе UFC 262 победила бразильянку Вивиану Араухо.

Чукагян одержала победу общим решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

На счету 32-летней Чукагян 16 побед и 4 поражения, у 34-летней Араухо 10 побед при трех поражениях.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер