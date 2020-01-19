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Болевой прием принес Олейнику победу в поединке с Грином

07:40

Российский боец ММА Алексей Олейник победил 33-летнего американца Мориса Грина. Тяжеловес во втором раунде провел болевой прием. Видео эпизода опубликовано в Twitter.

42-летний Олейник выступает в UFC c 2014 года (7 побед, 4 поражения). Всего на его счету 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. У американца 8 побед и 4 поражения.

В главной схватке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.

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