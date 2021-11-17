UFC подписала английского бойца российского происхождения Мокаева

UFC объявила о подписании контракта с английским бойцом Мухаммадом Мокаевым.

21-летний Мокаев родился в Дагестане, он переехал в Великобританию в 2012 году.

На счету Мокаева 23 победы в 23 любительских поединках, а также 6 побед в 7 боях в профессиональной карьере, еще один поединок признан несостоявшимся.