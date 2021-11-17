UFC подписала английского бойца российского происхождения Мокаева
20:35
UFC объявила о подписании контракта с английским бойцом Мухаммадом Мокаевым.
21-летний Мокаев родился в Дагестане, он переехал в Великобританию в 2012 году.
На счету Мокаева 23 победы в 23 любительских поединках, а также 6 побед в 7 боях в профессиональной карьере, еще один поединок признан несостоявшимся.
Дополнительная информация:
https://ufc.ru/news/ufc-signs-undefeated-flyweight-prospect-muhammad-mokaev
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