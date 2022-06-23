Умар Нурмагомедов: «Петр побьет Стерлинга 10 раз из 10»

26-летний российский проспект легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (14-0) заявил о готовности провести совместные тренировки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-3), а также оценил борьбу Яна в реванше с чемпионом Алджамейном Стерлингом (21-3).

«Если Петр хочет приехать к нам, какие проблемы? В любое время. Поможем, чем сможем, — сказал Нурмагмоедов в интервью «СЭ». — Но вообще, если Петру дать побороться с Алджо, то он ему не проиграет. Петр ему и в борьбе не проиграл, он ему в грэпплинге проиграл, спину отдал. Петр очень хорошо борется, вольная борьба у него неплохая, потому что он долгое время тренировался в Дагестане. У него борьба не слабая.

В бою с Алджо он сделал несколько ошибок, когда отдавал спину. Нужно было стоять и бороться, не отворачиваться, спину не отдавать. В этом были ошибки. В последнем раунде Петр же не давал ему бороться. Нужно было просто так же подраться. Он бы смог, но просто недооценил его. А так, если 10 раз Петр подерется с Алджо, то он 10 раз его побьет".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.