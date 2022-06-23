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Сегодня, 14:25

Умар Нурмагомедов: «Стерлинг недолго будет чемпионом»

Умар Нурмагомедов считает, что Стерлинг недолго будет чемпионом UFC
Давид Хачатрян
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26-летний российский проспект легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (14-0) считает, что в ближайшем будущем будет постоянная смена чемпионов в легчайшем дивизионе UFC.

«Не думаю, что Стерлинг надолго будет чемпионом, — сказал Нурмагмоедов в интервью «СЭ». — Ти Джей Диллашоу может забрать пояс. Если не Ти Джей, то Генри Сехудо. Я уверен в этом. Думаю, сейчас часто будут меняться чемпионы, потому что дивизион кишит монстрами. Здесь много хороших ребят, шесть чемпионов UFC. Тот же Марлон Вера, тот же Шон О'Мэлли, тот же Петр Ян».

Нурмагомедов подерется с 30-летним американцем Нэйтом Манессом (14-1) 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов провел в UFC два боя и оба выиграл досрочно. В последнем поединке он победил Брайана Келлехера (24-13) 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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