Шавкат Рахмонов: «За полтора-два года я стану чемпионом»

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) уверен, что он станет чемпионом, если будет продвигаться на вершину дивизиона шаг за шагом.

«Нил Магни хороший соперник, он будет для меня очередной проверкой, — сказал Рахмонов на пресс-конференции перед турниром. — Я готов показать, что я лучше всех в дивизионе. Я будущий чемпион UFC. Время все покажет, расставит по своим местам. Торопиться некуда, но я думаю, что за полтора-два года стану чемпионом.

Я планирую победить Магни в доминирующем стиле, как и всегда, но многое будет зависеть от соперника, как он будет действовать. Три раунда пройти не проблема. Самое главное — выиграть бой. У меня нет такого, что я должен выиграть досрочно, но если соперник допустит ошибку, я обязательно воспользуюсь этим шансом».

Следующий поединок Рахмонов проведет против 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-8). Бой состоится 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

Рахмонов провел в UFC три боя, и все закончил досрочно. В предыдущем поединке против Карлстона Харриса (17-5) Рахмонов победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, Невада.