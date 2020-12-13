Боец UFC выиграл 5 боев в 2020 году и хочет драться с Чимаевым через неделю

Средневес UFC Кевин Холланд (21-5) нокаутировал Жакаре Соуза в первом раунде на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе и вызвал Хамзата Чимаева драться на следующей неделе.

«Я нокаутировал Жакаре, сидя на земле. С приседа и со спины нокаутировал еще Нико Прайс Рэнди Брауна. Когда я бил, вспоминал этот нокаут, поэтому немного отклонился в сторону. Партер с Жакаре? Мой тренер Трэвис Люттер, человек, который выиграл все бои сабмишенами на TUF, у меня очень хороший партер. А раз я смог там работать с Жакаре, то, может, заслуживаю уже черного пояса.

Я готов драться с Чимаевым через неделю. Все говорят о нем, но кто выиграл больше всего боев в этом году? Конечно, ему лучше остаться в 170 фунтах, где, я думаю, он может стать чемпионом. Но если он хочет податься в 185 фунтов, я здесь. Грохну этого мальчика. Готов выйти через неделю, звоните мне, если что», — сказал Холланд в послематчевом интервью.

Для Холланда победа стала 5-й в 2020 году. Он всего третий боец в истории UFC, кто развил рекорд 5-0 за один календарный год. Другие двое — Роджер Уерта, который выиграл 5 поединков в (2006-м и Нил Магни, которому удалось закончить 2014-й на серии 5-0.