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Боец UFC Александр Волков сменил имидж

15 июля 2021, 19:50
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский боец UFC Александр Волков опубликовал новый пост в Instagram. 32-летний спорстсмен показал подписчикам фотографию с сыном.

Волков сменил имидж, сделав себе очень короткую стрижку.

«Изучаем новые техники. Смотрим One Punch Man. Первый шаг мы уже сделали», — написал Волков.

26 июня 32-летний Волков проиграл по единогласному решению судей французу Сирилу Гану на UFC Fight Night 190.

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