Магомедов и Егембердиев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем
В Сочи успешно прошли взвешивание участники поединка за вакантный титул чемпиона ACA в полутяжелом весе между российским бойцом Муслимом Магомедовым и казахстанцем Евгением Егембердиевым. Магомедов перевесил своего соперника больше чем на 1 килограмм — весы показали 93,5 килограмма. Вес Егембердиева по прозвищу «Метис» — 92,85 кг.
Бой станет главным событием турнира ACA 126, который организация проведет без присутствия зрителей в ТВ-формате.
Транслироваться турнир будет больше чем на 100 стран мира на сайте лиги по системе PPV. В России основной кард покажет «Матч ТВ».
Полный кард:
Еламан Додонов (Киргизия) — Мехди Байдулаев (Россия)
Грачик Енгибарян (Россия) — Сергей Клюев
Карлос Оливейра (Бразилия) — Хусейн Шайхаев (Россия)
Антонио Маркос (Россия) — Хусейн Кушагов (Россия)
Замир Арипшев (Россия) — Абдул-Рахман Темиров (Россия)
Никита Гомзяков (Россия) — Адлан Батаев (Россия)
Клеверсон Сильва (Бразилия) — Нешхо Галаев (Россия)
Денис Смолдарев (Эстония) — Руслан Магомедов (Россия)
Баяман Нурмамат (Киргизия) — Джихад Юнусов (Россия)
Луис Андрезиньо Ногейра (Бразилия) — Марат Балаев (Россия)
Евгений Егембердиев (Казахстан) — Муслим Магомедов (Россия)
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