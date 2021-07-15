Магомедов и Егембердиев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем

В Сочи успешно прошли взвешивание участники поединка за вакантный титул чемпиона ACA в полутяжелом весе между российским бойцом Муслимом Магомедовым и казахстанцем Евгением Егембердиевым. Магомедов перевесил своего соперника больше чем на 1 килограмм — весы показали 93,5 килограмма. Вес Егембердиева по прозвищу «Метис» — 92,85 кг.

Бой станет главным событием турнира ACA 126, который организация проведет без присутствия зрителей в ТВ-формате.

Транслироваться турнир будет больше чем на 100 стран мира на сайте лиги по системе PPV. В России основной кард покажет «Матч ТВ».

Полный кард:

Еламан Додонов (Киргизия) — Мехди Байдулаев (Россия)

Грачик Енгибарян (Россия) — Сергей Клюев

Карлос Оливейра (Бразилия) — Хусейн Шайхаев (Россия)

Антонио Маркос (Россия) — Хусейн Кушагов (Россия)

Замир Арипшев (Россия) — Абдул-Рахман Темиров (Россия)

Никита Гомзяков (Россия) — Адлан Батаев (Россия)

Клеверсон Сильва (Бразилия) — Нешхо Галаев (Россия)

Денис Смолдарев (Эстония) — Руслан Магомедов (Россия)

Баяман Нурмамат (Киргизия) — Джихад Юнусов (Россия)

Луис Андрезиньо Ногейра (Бразилия) — Марат Балаев (Россия)

Евгений Егембердиев (Казахстан) — Муслим Магомедов (Россия)