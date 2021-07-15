Минеев рассказал, при каких условиях готов подраться с Александром Емельяненко

Российский боец ММА, чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о возможном поединке с тяжеловесом Александром Емельяненко.

12 июля Емельяненко в Instagram заявил, что до конца 2021 года проведет бои с блогером Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом и Минеевым.

«Узнал на днях новость, что, оказывается, у меня уже подписан контракт на бой с Сашей Емельяненко. А кто и когда подписал за меня этот контракт? По каким правилам? В каком весе? Саша сбросит 25 кг или мне надо "накушать" до его габаритов? Смысл в этом бое какой? Очередное шоу?

Очень уважительно отношусь к Саше, он действительно легенда нашего спорта, кто бы как его ни критиковал. Но, на мой взгляд, Саше надо полностью восстанавливать свое здоровье и выходить на новый пик формы, с Федором отношения наладить на радость близким и своим фанатам, завязывать уже бить "кукухи" качков, рэперов, блогеров и прочих страждущих граждан нашей Родины, а вызвать на бой других заслуженных ветеранов 2000-х. Того же Мирко или Монсона было бы интересно вновь увидеть с Сашей в клетке.

И вообще, с таким жизненным опытом и экспертизой в спорте надо с молодежью уже работать, им определенно будет интересно и полезно хорошее перенять, а с ошибок сделать выводы для себя. А все эти хайповые шоу-бои не Сашин уровень, на мой взгляд, да и у меня еще оппонентов хватает, чтобы не сражаться "шоу ради, денег для"! А вы как считаете, нужен этот бой?» — написал Минеев в Instagram.

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.

На счету Александра в ММА 28 побед, восемь поражений и одна ничья.