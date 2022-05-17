Тони Фергюсон: «Если бы в бою с Чендлером я ничего не показал, то объявил бы о завершении карьеры»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) признался, что вновь чувствует себя голодным до побед бойцом. Также он сообщил, что если бы ничего не смог показать в бою против Майкла Чендлера (23-7), то завершил бы карьеру.

«Я вернулся домой, поговорил с отцом, тренерами, и понял, если бы у меня больше не осталось здравого смысла или воли к победе, если бы я в первом раунде не смог ничего показать, то я бы объявил о завершении карьеры, — сказал Фергюсон в интервью Submission Radio. — Я бы сказал: «Пошло все к черту! Я ухожу! Найду себе другое занятие. Буду тренировать других, чтобы они тоже выступали на высоком уровне». Но когда я пересмотрел бой, то что-то щелкнуло во мне.

Меня вырубали, я проигрывал техническим нокаутом, проигрывал решением судей. Больно смотреть на эти поражения, но, как я уже сказал, если бы у меня не было воли и желания, если бы Дана Уайт не сказал, что в первом раунде я выглядел очень хорошо, то я просто сдался бы. Сейчас я просто чертовски голоден.

Этим утром, когда я проснулся, я не чувствовал головную боль. Этим утром я чувствовал себя на все 100 процентов. Я хорошо поел, не обращался со своим телом как с дерьмом. Я реально сфокусирован на том, что я могу контролировать. Единственное, что мы можем контролировать, — это пульс и дыхание. Все остальное зависит от больших парней наверху".

Фергюсон проиграл Чендлеру нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.