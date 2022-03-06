Боец UFC Брайс Митчелл пожертвовал половину гонорара на помощь больным детям

Американский боец UFC Брайс Митчелл (15-0) заявил, что половину своего гонорара с UFC 272 он пожертвует на лечение детей, страдающих разными заболеваниями.

«Я хочу показать всем, что я не только могу причинять людям боль, но могу и помогать им, — сказал Митчелл в интервью Джо Рогану на UFC 272. — Половина моего гонорара, 45 000 долларов, пойдет больным детям из Арканзаса, у которых нет никакой надежды. Мы будем их надеждой. Во имя Господа, эти дети будут исцелены».

Митчелл единогласным решением судей (30 — 25, 30 — 26, 30 — 27) победил Эдсона Барбозу (22-11) на UFC 272.

(Давид Хачатрян)