Боец UFC рассказал, как их с отцом Хабиба не пустили на взвешивание из-за герба РФ

Российский боец UFC Рустам Хабибов в интервью телеканалу ННТ рассказал, как его вместе с отцом Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапом Нурмагомедовым — перед одним из турниров UFC не пустили на взвешивание из-за флага с гербом России.

— Перед несколькими боями Абдулманап Нурмагомедов выходил на взвешивание с флагом, — сказал Хабилов, отвечая на вопрос, почему он выходил на бои без флага РФ. — И один раз нам сказали якобы с гербом нельзя и все такое. И нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был.

— Я представляю свою страну, Россию, ничего принципиального (в том, что он выходит без флага) нет, — добавил боец.

На счету 33-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА. Он выступает в полусреднем весе, а раньше выступал в легком. Хабилов — рекордсмен среди российских бойцов по числу поединков в UFC — 13 (9-3).