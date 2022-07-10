Рафаэлю Физиеву впервые сломали нос за 20-летнюю карьеру

10-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) заявил, что Рафаэль Дос Аньос (31-14) сломал ему нос в первых двух раундах.

«Дос Аньос сломал мне нос. Со мной это впервые за 20-летнюю карьеру, — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 39. — Он сломал мне нос в первом или втором раунде. Я чувствовал хруст, и подумал: «Оу, мой нос сломан. Окей». Это было неприятное чувство. Сейчас я не могу дышать через нос. Когда я вернусь в Пхукет, мне нужно лечь на операцию. Прямо сейчас я могу идти сниматься в «Аватаре»».

Физиев победил Рафаэля Дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.