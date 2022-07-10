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Сегодня, 12:34

Гига Чикадзе подерется с Содиком Юсуффом 17 сентября на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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33-летний грузинский полулегковес Гига Чикадзе (14-3) проведет следующий поединок против 29-летнего американца Содика Юсуффа (12-2) 17 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Поединок станет со-главным событием вечера. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Чикадзе прервал серию из 9 побед, проиграв в прошлом бою Келвину Каттару (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 15 января на UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе, США.

Юсуфф прошлый бой выиграл у Алекса Касереса (19-13) единогласным решением судей 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

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