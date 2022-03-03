«Он наговорил слишком много всего обо мне в СМИ». Ковингтон надеется получить бой с Порье

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, занимающий первую строчку рейтинга дивизиона, Колби Ковингтон (16-3), надеется получить в соперники бывшего партнера по залу Дастина Порье (28-7) после того, как он подерется с Хорхе Масвидалем (35-15).

«Мне все равно, кто победит в бою Усман — Эдвардс, — приводит слова Ковингтона MMA Fighting. — Я занимаюсь своим брендом, и в субботу вечером я хочу уладить вопрос с Дастином Порье. Наш с ним бой должен состояться. Он наговорил слишком много всего обо мне в СМИ.

В последний раз в интервью он заявил, что не собирается драться со мной в октагоне, потому что на кону деньги. Мол он хочет решить вопрос со мной на улице. Это просто смешно. Ирония в том, что он пытается быть семейным человеком и хорошим парнем, но при этом хочет драться со мной на улице и отправиться в тюрьму".

Ковингтон подерется с Масвидалем 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

(Давид Хачатрян)