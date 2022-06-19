Тимур Валиев: «Забит просто устал и уже не хочет драться»

Российский боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев (18-3) считает, что бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) завершил карьеру, потому что уже не хочет драться.

«Да, мы уже знали, что Забит завершит карьеру, но глубоко в душе надеялись, что может быть… Все равно я думал, что, может быть, он передумает, но Забит от всего отказался, — сказал Валиев в интервью YouTube-каналу Sport24. — Там и гонорары были, и условия разные. Забит отказался. Как он написал, что просто устал и уже не хочет драться.

Забит всегда был в стороне. Мы никогда не могли слышать от Забита каких-то высказываний, не было такого, чтобы он кого-то или его кто-то хейтил. Я не думаю, что это основная причина. Но в любом случае Забит подальше от этого, он никогда не будет рядом, где такое поведение, где люди матерятся, клянутся через каждое слово и считают себя здравыми. В таком обществе Забит не будет, но думаю, основная причина, что он просто устал и хочет наслаждаться жизнью».

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.