Боец UFC Мичел Перейра рассказал, как чуть не подрался с Нганну в отеле

28-летний бразилец Мичел Перейра (28-12) сообщил, что ему не понравился тон, с которым действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) обратился к нему в коридоре отеля после турнира UFC 270, который состоялся 23 января.

«Позвольте рассказать вам одну историю, — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу Canal Encarada. — Я со своей командой праздновал в отеле победу над Андре Фиальо на UFC 270. Знаешь, мы такие ребята, что постоянно зажигаем, даже когда гоняем вес. Мы постоянно шумим, веселимся, устраиваем вечеринки. Тогда в отеле мы выпивали, шутили без остановки. Наш номер был по соседству с номером Нганну. Так как наш номер был маленьким, а народу было много, мы вышли тусоваться в коридор.

К нам тут же вышел... кто бы вы подумали? Нганну. Мы такие: «Вау, Нганну идет к нам». Он подходит и говорит: «Эй, как думаешь, реально заснуть, когда вокруг такой шум? Как я должен спать, а?». Честно говоря, в тот момент мне стало не по себе. В тот момент я был после тяжелой драки: у меня был сломан нос, болели ноги. Если бы Нганну затеял драку, что бы я с ним сделал? Другие были в стельку, никто бы не помог. Я сдал назад, потому что он такой огромный. «Приятель, все в порядке, сейчас притормозим», — ответил я ему.

Мы как-то слишком легко поддались на его слова. Мы приглушили музыку, стали говорить потише. Честно говоря, тогда Нганну меня разозлил. Почему он не мог обратиться к нам вежливо? Ему повезло, что у меня все болело после боя. Я знаю, что он скромный, милый парень, но почему он не мог вежливо сказать, мол, ребята, не могли бы вы... Ты должен вести себя с людьми вежливо. Если бы он обратился к нам вежливо, мы бы его уважали. Я же мог ответить в его манере: «Братан, иди к черту. Ты вообще кто такой?».

На UFC 270 Перейра победил Андре Фиальо (16-4) единогласным решением судей. Нганну на том же турнире единогласным решением судей одолел Сирила Гана (10-1).