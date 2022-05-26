Ник Диас планирует вернуться в октагон до конца года

38-летний ветеран и бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе Ник Диас (26-10) сообщил, что планирует вернуться в клетку до конца года. По словам ветерана, он намерен подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

«Мы работаем над боем до конца года, — признался Диас в интервью TMZ. — Я не хочу возвращаться ради боя с каким-то проспектом. Дело не в том, что я у него не выиграю, просто у меня нет мотивации. Мне 38 лет, я хочу драться за титул. Думаю, я побью Усмана».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде. В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.