Боец UFC Терренс МакКинни: «Хабиб и Оливейра не на одном уровне. Чарльз 100 процентов лучше»

27-летний боец легкого дивизиона Терренс МакКинни (12-4) считает, что Чарльз Оливейра (33-8) вот-вот станет величайшим легковесом в истории, который превзойдет достижения Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«На мой взгляд, Чарльз лучше Хабиба, — сказал МакКинни в интервью MMA Fighting. — У него не просто длинная победная серия, он финиширует людей. Многие бои Хабиба доходили до решения. Хабиб отлично выступал, был непобежденным, но для меня Чарльз — боец, который вот-вот станет величайшим в истории легкого дивизиона. Он может драться в стойке, может бороться. Он показал, каким должен быть чемпион. Я не видел ни одного скучного боя с его участием. При этом я могу назвать пару скучных боев Хабиба. Они не на одном уровне. Чарльз 100 процентов лучше Хабиба».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Хабиб Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.