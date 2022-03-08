Конор Макгрегор: «Не могу дождаться, когда вновь выйду на арену и подниму флаг своей страны»

Конор Макгрегор не может дождаться, когда вновь поднимет флаг Ирландии на арене

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отдал дань уважения государственному флагу своей страны.

«Я не могу дождаться, когда вновь выйду на арену и подниму флаг своей страны», — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландскому флагу исполнилось 174 года в понедельник, 7 марта. Он символизирует объединение и союз между римскими католиками страны (символизируемый зеленым оттенком) и протестантским меньшинством (представленным оранжевым цветом).

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. В июле прошлого года на турнире UFC в Вегасе ирландец досрочно уступил американцу Дастину Порье.