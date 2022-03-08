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Конор Макгрегор: «Не могу дождаться, когда вновь выйду на арену и подниму флаг своей страны»

Конор Макгрегор не может дождаться, когда вновь поднимет флаг Ирландии на арене
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Конор Макгрегор с мамой и с флагом Ирландии.
Фото Instagram

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отдал дань уважения государственному флагу своей страны.

«Я не могу дождаться, когда вновь выйду на арену и подниму флаг своей страны», — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландскому флагу исполнилось 174 года в понедельник, 7 марта. Он символизирует объединение и союз между римскими католиками страны (символизируемый зеленым оттенком) и протестантским меньшинством (представленным оранжевым цветом).

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. В июле прошлого года на турнире UFC в Вегасе ирландец досрочно уступил американцу Дастину Порье.

Конор Макгрегор
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