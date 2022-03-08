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Сегодня, 16:16

Шон О'Мэлли назвал дату возвращения и потенциального соперника

Боец UFC Шон О'Мэлли заявил, что надеется вернуться на UFC 274
Давид Хачатрян
Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Instagram

12 номер легчайшего веса Шон О'Мэлли (15-1) рассказал, что он надеется вернуться на UFC 274 и подраться с Педро Муньосом (19-7).

«Я надеюсь вернуться на UFC 274, — сказал О'Мэлли на трансляции в Twitch. — Думаю, что подерусь с Педро Муньосом, но посмотрим, что будет. Прежде чем выступать, я должен убедиться, что могу тренироваться по полной программе. Я должен чувствовать себя хорошо».

О'Мэлли провел в UFC 8 боев, и проиграл лишь однажды Марлону Вере (18-7) 15 августа 2020 года на UFC 252. В последнем бою О'Мэлли выиграл у Раулиана Пайвы (21-4) техническим нокаутом в первом раунде на UFC 269 (11 декабря 2021 года).

Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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