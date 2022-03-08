Джон Маккарти раскритиковал судью за отказ выпустить Веласкеса под залог

Бывший рефери Джон Маккарти прокомментировал решение судьи Шелины Браун отказать бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу в освобождении из тюрьмы под залог.

«Судья Шелина Браун утверждает, что Кейн Веласкес представляет опасность для всех жителей города Санта-Клара, — написал Маккарти в Twitter. — Как мы знаем, это не соответствует действительности. Да, он представляет опасность, но только для одного человека. В это время этот человек свободен и представляет опасность для каждого ребенка города и за его пределами! Где логика?»

Накануне стало известно, что судья Браун отказала Веласкесу в освобождении из тюрьмы под залог, потому что он якобы представляет опасность для всех жителей Санта-Клары. «Он (Веласкес. — Прим. «СЭ») обвиняется в крайне безрассудном поведении по отношению к человеческой жизни», — добавила судья Браун.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте якобы надругался над дочерью Веласкеса.