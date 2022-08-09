Адесанья назвал поединок Чимаева и Рахмонова боем мечты в полусреднем весе

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) сообщил, что самым интересным боем в полусреднем весе будет противостояние двух непобежденных бойцов: Хамзата Чимаева (11-0) и Шавката Рахмонова (16-0).

«Я бы хотел посмотреть бой Хамзата с Леоном Эдварсдом... Нет! Стоп! Вот этот парень [показывает на Рахмонова]. Оба непобежденных претендента из одной части света», — сказал Адесанья на YouTube-канале FREESTYLEBENDER.

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.