Грузинский боец UFC Гига Чикадзе поделился ожиданиями от титульного боя в полулегком весе между действующим чемпионом Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой.

«Если бы я не смотрел прошлый бой Ортеги, то не было бы сомнений в том, что Волкановски спокойно победит, — сказал Чикадзе в интервью MMA Fighting. — Но мы увидели, насколько Ортега улучшил свои боксерские навыки. Он выбрал отличную тактику в бою с «Зомби», и я не знаю, чувак, это очень сложный поединок для прогноза. Думаю, что я все еще за Алекса, но я не удивлюсь, если Брайан выполнит свою работу».

Волкановски и Ортега сразятся в главном событии турнира UFC 266, который состоится в ночь на 27 сентября в Вегасе.

Чикадзе занимает 8-ю строчку в рейтинге полулегковесов. В активе 33-летнего бойца 13 побед и 2 поражения.