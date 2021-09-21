«Это победа над самим собой». Менеджер Емельяненко показал состояние бойца после годового загула

Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, в своем Instagram показал, в каком состоянии находился российский боец некоторое время назад.

В видеоролике показан тяжелый процесс набора спортивной формы Емельяненко. Началось все с того, что после годового загула боец мог с трудом встать с кровати.

«Восстановление Емельяненко. Всем привет! Вижу, что в соц сетях до сих пор идет бурное обсуждение боя между Емельяненко и Тарасовым, — гаписал Бостанов. — В первую очередь призываю всех проявить уважение к Артему — он большой молодец, что в принципе согласился на этот бой. И вел он его тактически абсолютно верно для бойца его антропометрии и уровня.

Что касается Александра Емельяненко и критики в его адрес — я думаю, это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца.

Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой. Отдельное спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил в нас".

Напомним, в недавнем бою 40-летний Емельяненко победил по очкам блогера Артема Тарасова. Поединок по правилам бокса, но в накладках MMA, продлился три раунда по две минуты. Большую часть поединка Тарасов избегал контакта с Емельненко. Тем не менее блогер несколько раз упал.