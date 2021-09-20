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Карлос Кондит: «Любимый бой — против Лоулера. Если бы я был осторожнее в 5-м раунде, стал бы чемпионом»

22:35

Бывший временный чемпион UFC Карлос Кондит, завершивший карьеру в ММА, назвал свой любимый бой в карьере.

«Любимый бой... Наверное, против Лоулера, — сказал Кондит в интервью The MMA Hour. - Я горжусь своим выступлением в том бою. Да и как им можно не гордиться? Правда, есть вещи, за которые я себя пинаю. В последнем раунде мне нужно было быть осторожнее. Я сразу попер его добивать, хотел финишировать, ошибся, он попал несколько хороших ударов и перехватил инициативу. Мне нужно было быть осторожнее, я вел на судейских записках и нужно было удержать преимущество. Тогда бы я забрал бой и стал чемпионом».

В январе 2016-го Кондит проиграл Робби Лоулеру раздельным решением в поединке за титул полусреднего веса на UFC 195. Перед 5-м раундом счет по судейским запискам был 2-2, последний раунд выиграл Лоулер.

Последний поединок в карьере Кондит провел 10 июля этого года, проиграв единогласным решением Максу Гриффину. В субботу, 18 сентября, боец объявил о завершении карьеры.

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Никита Горшенин все материалы автора

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