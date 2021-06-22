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Боец UFC Евлоев: «Ментально и физически готовлюсь к бою против Волкановски»

13:26
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
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Полулегковес UFC Мовсар Евлоев назвал фаворита титульного боя между Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой, добавив, что он уже ментально и физически готовиться к поединку с действующим чемпионом.

«Ортега хорош, безусловно. Но Волкановски — боец, у которого IQ намного выше, — сказал Евлоев в беседе с представителями СМИ на турнире EFC 37. — Он к любому сопернику готовится так, чтобы выиграть без большого риска. Я уже ментально и физически готовлюсь к бою против него. Составляю план [на бой] заранее, чтобы в любой момент быть готовым [к поединку с Волкановски]».

В UFC 27-летний Евлоев провел 5 победных боя. В настоящее время он входит в топ-15 лучших бойцов полулегкого дивизиона.

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