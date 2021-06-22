Евлоев высказался о дальнейшей судьбе Магомедшарипова в ММА

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев рассказал, состоялся ли между ним и Забитом Магомедшариповым разговор о завершении карьеры.

«Нет, про уход он пока ничего не говорит. Надеюсь, этот яркий боец, который в свое время радовал нас победами, в скором времени решит все свои вопросы со здоровьем и вернется как можно быстрее. А так мы провели с ним вместе пару дней. Как я понял, в ближайшие пару месяцев его возвращения нам ждать не стоит. И он готов сделать со своей стороны что-то, чтобы помочь мне в раскрутке боя [с Даводу]. Забит — хороший брат. Мы желаем друг другу только всего самого наилучшего», — сказал Евлоев журналистам на турнире EFC 37 в Казахстане.

Магомедшарипов провел последний бой в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, где он победил американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей по итогам трех раундов. В начале апреля стало известно, что бойца исключили из рейтинга UFC.