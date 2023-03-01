Антонина Шевченко: «Мне бы хотелось сняться в чем-то вроде фильмов с Джеки Чаном»

Боец UFC Антонина Шевченко призналась, что хотела бы сняться в кино.

«Мне бы хотелось сняться в чем-то вроде фильмов с Джеки Чаном. У него были партнеры девчонки, с которыми происходили приключения. Я бы подошла как боец, смогла участвовать в боевых сценах. Было бы круто. Анна Каренина или Скарлетт О'Хара — это не про меня. Скарлетт — молодец, но она капризная девушка, а не девушка-боец, не девушка-воин. Она крутая в другом. Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» — это нонсенс. Они хороши в своем исполнении, а мне по характеру ближе «Солдат Джейн». Но нужно добавить изюминку, потому что девушка должна быть еще и пилотом», — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Младшая сестра Антонины, Валентина Шевченко, приняла участие в съемках фильма «Удары» с обладательницей премии «Оскар» Холли Берри.