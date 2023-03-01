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Сегодня, 16:45

Шавкат Рахмонов — о гимне Казахстана: «В каждом нашем зале должны его петь, детей к этому нужно приучать»

Рахмонов рассказал о традиции в их зале начинать тренировку с коллективного пения гимна Казахстана
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о традиции в их зале начинать утреннюю тренировку с коллективного пения гимна Казахстана.

— Видел в соцсетях вашего зала Darteam, как вы всей командой, с рукой на сердце, поете перед тренировкой гимн Казахстана. Тебе самому нравится эта традиция?

— Это обязательно должно быть, в каждом спортзале Казахстана. Каждый раз, утром или хотя бы вечером. Ты не должен забывать свой гимн, это патриотически. От детей даже нужно уже начинать. Взрослые, дети, все должны петь, кто занимается спортом групповым — бокс, кикбокс.

— Когда ты в Америке, иногда хочется спеть гимн или на телефоне включить его?

— Ну музыку слушаем, гимн тоже иногда бывает (смеется). Не постоянно, конечно, но слушаем, слушаем.

В ночь на 5 марта Рахмонов подерется с Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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ММА
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