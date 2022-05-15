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Сегодня, 12:35

Александр Ракич сделал заявление после поражения Яну Блаховичу

Давид Хачатрян
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3-й номер рейтинга полутяжелого веса Александр Ракич (14-3) прокомментировал поражение Яну Блаховичу (29-9), а также выразил надежду, что в будущем руководство UFC даст ему с Яном реванш.

«Сегодня в октагоне была великая битва, но, к сожалению, она закончилась не так, как я, Ян и фанаты хотели, — написал Ракич в соцсетях. — Сегодня дала знать о себе травма, которую я получил три недели назад во время тренировочного лагеря.

Чувствовал, что вел два раунда. Первый был близким, но второй остался за мной. Прежде чем я повредил колено в третьем раунде, я очень хорошо начал раунд. Зная свое кардио, я бы начал разрывать его в третьем раунде, но что есть, то есть.

Мои поздравления Яну. Желаю ему всего самого лучшего. Я вылечу эту травму и вернусь тем бойцом, которого вы никогда не видели. У нас с Яном остается незаконченное дело. Надеюсь, что в UFC организуют нам реванш».

Ракич повредил колено в 3-м раунде и не смог продолжать бой. Судьи отдали победу Блаховичу техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Ян Блахович
UFC
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