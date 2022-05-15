Ян Блахович: «Тейшейра, я буду болеть за тебя. Только попробуй проиграть Прохазке!»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, 39-летний поляк Ян Блахович (29-9) прокомментировал победу над австрийцем сербского происхождения Александром Ракичем (14-3), а также обратился к действующему чемпиону UFC в полутяжелом весе Гловеру Тейшейре (33-7).

«В первом раунде я не понял, как получил рассечение, — сказал Блахович на пресс-конференции после UFC on ESPN 36 — По ходу поединка оно меня отвлекало, но потом бой выровнялся. Сейчас я хочу подраться с Гловером Тейшейрой. Гловер, я буду болеть за тебя. Только попробуй проиграть Прохазке! Мне нужен ты!»

Блахович победил Ракича техническим нокаутом в третьем раунде 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Тейшейра проведет следующий бой против Иржи Прохазки (28-3) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.