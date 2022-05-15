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Сегодня, 12:10

Али Абдель-Азиз предложил не давать Чарльзу Оливейре бой за титул

Давид Хачатрян
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Менеджер Ислама Махачева (22-1) и Бенила Дариуша (21-4) Али Абдель-Азиз считает, что Чарльз Оливейра (33-8) не заслуживает боя за титул в легком весе. По мнению менеджера, следующими за титул должны драться Махачев и Дариуш.

«Вопрос к журналистам — должен ли Оливейра драться за титул? Я уверен, что есть только два бойца, которые заслуживают драться за титул следующими — это Бенил Дариуш и Ислам Махачев», — написал Али Абдель-Азиз в Twitter.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою он одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 май 2021 года на UFC 262.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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