Боец UFC Абдурахимов: «Волков — самый сильный среди наших тяжеловесов. Мне было сложно с ним работать»

Тяжеловес UFC россиянин Шамиль Абдурахимов рассказал о совместных тренировках с такими бойцами, как Алексей Олейник, Александр Волков, Сергей Павлович и Сергей Харитонов.

«Это было в Москве. Я тогда тренировался там. Мы ездили в Волкову, к нему в зал, и там все наши российские тяжеловесы собирались, друг другу помогали, работая в парах. А Олейника я помню еще с тех времен, когда 2009–2010 годах он приезжал на мастер-классы. Он же ведь меня обучал болевым приемам, грэпплингу. А так у нас с ним очень хорошие отношения. Тесно не общаемся, но, когда видимся, мы общаемся нормально»?, — рассказал Абдурахимов в интервью «СЭ».

«Кто из наших самых сильный? Волков, — отметил Абдурахимов. — Он высокий, хорошо дышит, и в целом лучше работает, чем остальные. Мне с ним было посложнее, чем с остальными».

В своем следующем бою, который состоится в ночь на 26 сентября на турнире UFC 266 в Вегасе, 40-летний Абдурахимов встретится с американцем Крисом Дакасом. В настоящее время на счету Абдурахимова 20 побед и 5 поражений, и он занимает 7-ю строчку в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.