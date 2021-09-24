24 сентября в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.

Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.

Следить за боем в прямом эфире можно будет с помощью трансляции на телеканале РЕН ТВ.

Также на ринг в рамках турнира выйдут Виталий Коваленко и Владимир Туйнов, известный как Орловский Бриллиант, Наим Давудов (Самурай) и Рустам Мухитдинов (Астероид), Алексей Голуб и Павел Шульский.