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Рэнди Рэндай — Вячеслав Дацик: смотреть прямую трансляцию боя

22:45
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 сентября в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.
Основной кард.TDFC X: расписание и результаты боев 24 сентября, Дацик против Рэндайна

Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.

Следить за боем в прямом эфире можно будет с помощью трансляции на телеканале РЕН ТВ.

Также на ринг в рамках турнира выйдут Виталий Коваленко и Владимир Туйнов, известный как Орловский Бриллиант, Наим Давудов (Самурай) и Рустам Мухитдинов (Астероид), Алексей Голуб и Павел Шульский.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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