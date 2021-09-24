Рэнди Рэндай — Вячеслав Дацик: смотреть прямую трансляцию боя
22:45
24 сентября в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.
Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.
Следить за боем в прямом эфире можно будет с помощью трансляции на телеканале РЕН ТВ.
Также на ринг в рамках турнира выйдут Виталий Коваленко и Владимир Туйнов, известный как Орловский Бриллиант, Наим Давудов (Самурай) и Рустам Мухитдинов (Астероид), Алексей Голуб и Павел Шульский.
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